Правительству Нидерландов грозит вотум недоверия из-за Израиля
Премьер-министру Нидерландов Дику Схоофу и его кабинету министров предстоит пройти вотум недоверия в парламенте из-за разногласий по политике по отношению к Израилю. Об этом пишет Bloomberg.
На прошлой неделе на фоне разногласий по Израилю произошел раскол правительства Нидерландов. Кабмин покинули члены партии «Новый общественный договор» вместе с министром иностранных дел Каспаром Велдкампом.
Ходатайство о вотуме недоверия было подано партией «Денк» в палату представителей (нижняя палата парламента) 27 августа. Глава партии Стефан ван Барле заявил, что все члены кабмина должны уйти в отставку, поскольку «игнорирование геноцида [в секторе Газа] – ужасно».
Партия «Денк» имеет три места из 150 мест в нижней палате, в то время как временное правительство Схоофа – 32. Несмотря на это, Схооф намерен идти на встречу парламенту. Он обратился к законодателям с просьбой поддержать его администрацию и пообещал более тесно сотрудничать с нижней палатой.
«По его словам, работа кабинета министров в отношениях с палатой представителей должна выйти на «новую фазу». Правительство будет действовать более сдержанно и будет стремиться к получению парламентского большинства «по каждому вопросу»», – говорится в материале.
С октября 2023 г. в Нидерландах регулярно проходят пропалестинские митинги, переходящие в беспорядки. В частности, в ноябре 2024 г. израильские болельщики, прибывшие в Амстердам на матч между футбольными клубами «Маккаби Тель-Авив» и «Аякс», подверглись нападению сразу в нескольких точках города.
Осенью 2024 г. Схооф допускал, что Нидерланды не станут арестовывать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по ордеру Международного уголовного суда (МУС).