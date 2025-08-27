Правительству Нидерландов грозит вотум недоверия из-за Израиля

Партия «Денк» имеет три места из 150 мест в нижней палате, в то время как временное правительство Схоофа – 32. Несмотря на это, Схооф намерен идти на встречу парламенту. Он обратился к законодателям с просьбой поддержать его администрацию и пообещал более тесно сотрудничать с нижней палатой.