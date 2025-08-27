Bloomberg: ЕС может ввести вторичные санкции против партнеров РФ
Евросоюз намерен впервые ввести вторичные санкции против стран–партнеров России в рамках 19-го пакета ограничений. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Этот вопрос обсудят главы МИД ЕС на неформальной встрече в Копенгагене 29–30 августа По данным агентства, Брюссель исторически избегал применения вторичных санкций, но сейчас «достиг пределов» в части прямых рестрикций против Москвы.
Новые меры могут предусматривать запреты на поставки отдельных товаров и технологий в третьи страны, которые подозревают в попытках обхода санкционного режима.
При этом также обсуждается возможность введения дополнительных ограничений непосредственно против России. Речь идет о нефтегазовом и финансовом секторах, а также о торговых операциях с российскими товарами.
26 августа глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что новый пакет может включать ограничения на передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны. Он назвал это право «ненужным преимуществом», которое, по его словам, используется для упрощения диверсионных операций. В МИД РФ пообещали ответить на возможные ограничения своими мерами.