За три часа ПВО уничтожили 13 украинских дронов над регионами РФ
Российские силы ПВО за три часа перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
По данным ведомства, дежурные расчеты с 20:00 до 23:00 мск сбили семь дронов над Ростовской областью, два – над Белгородской областью, еще два – над акваторией Черного моря. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено в небе над Смоленской областью и Крымом.
В ночь на 27 августа Минобороны информировало о 26 уничтоженных украинских дронах. Тогда наибольшее количество – 15 – было нейтрализовано над Ростовской областью. Четыре беспилотника сбили в Орловской области, три – в Белгородской, еще по два – в Брянской и Курской областях.
Вечером 27 августа также временно ограничили взлет и посадку самолетов в аэропорту Волгограда. В Росавиации отмечали, что это необходимо для обеспечения безопасности полетов.