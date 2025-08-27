За три часа ПВО уничтожили 13 украинских дронов над регионами РФ

По данным ведомства, дежурные расчеты с 20:00 до 23:00 мск сбили семь дронов над Ростовской областью, два – над Белгородской областью, еще два – над акваторией Черного моря. Кроме того, по одному беспилотнику было уничтожено в небе над Смоленской областью и Крымом.