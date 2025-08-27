Росавиация: в аэропорту Волгограда временно ограничили полеты

В ночь и утром 26 августа, аналогичные ограничения действовали в ряде российских аэропортов – в Санкт-Петербурге («Пулково»), Нижнекамске, Казани, Пскове и Нижнем Новгороде. Кроме того, были закрыты воздушные трассы в сторону Калининграда. После этого «Аэрофлот» предупредил о вынужденных изменениях в расписании рейсов – переносах времени вылета, объединении рейсов, а также замене некоторых самолетов на более вместительные.