Росавиация: в аэропорту Волгограда временно ограничили полеты
В аэропорту Волгограда временно ограничили взлет и посадку самолетов. Об этом в 22:12 мск сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко, уточнив, что меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В ночь и утром 26 августа, аналогичные ограничения действовали в ряде российских аэропортов – в Санкт-Петербурге («Пулково»), Нижнекамске, Казани, Пскове и Нижнем Новгороде. Кроме того, были закрыты воздушные трассы в сторону Калининграда. После этого «Аэрофлот» предупредил о вынужденных изменениях в расписании рейсов – переносах времени вылета, объединении рейсов, а также замене некоторых самолетов на более вместительные.
В ночь 27 августа Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Наибольшее число БПЛА – 15 – было уничтожено в небе над Ростовской областью. Четыре беспилотника сбили в Орловской области, три – в Белгородской. Еще по два дрона были нейтрализованы над Брянской и Курской областями.