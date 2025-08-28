Приказавшему ударить по «Дружбе» командиру ВСУ запретили въезд в Шенгенскую зону

22 августа Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию на пять дней из-за третьей за неделю атаки ВСУ. Прежде прокачка по южной ветке «Дружбы» приостанавливалась 13 и 18 августа, но ее быстро восстанавливали. Глава венгерского МИДа также говорил, что прокачку российской нефти в Венгрию по нефтепроводу возобновят 28 августа.