Приказавшему ударить по «Дружбе» командиру ВСУ запретили въезд в Шенгенскую зону
Венгерское правительство приняло решение запретить командиру ответственной за удар по нефтепроводу «Дружба» воинской части въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону. Об этом министр иностранных дел страны Петер Сийярто написал в соцсети X.
Сийярто подчеркнул, что идет речь о посягательстве на суверенитет Венгрии, которое поставило под угрозу энергетическую безопасность страны и «фактически вынудило использовать стратегические резервы».
«Украина прекрасно понимает, что трубопровод «Дружба» жизненно важен для энергоснабжения Венгрии и Словакии и что подобные удары наносят нам гораздо больший вред, чем России. Любой, кто посягает на нашу энергетическую безопасность и суверенитет, должен ожидать последствий», – сказал министр.
22 августа Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти в Венгрию и Словакию на пять дней из-за третьей за неделю атаки ВСУ. Прежде прокачка по южной ветке «Дружбы» приостанавливалась 13 и 18 августа, но ее быстро восстанавливали. Глава венгерского МИДа также говорил, что прокачку российской нефти в Венгрию по нефтепроводу возобновят 28 августа.
26 августа венгерский министр заявил, что, по его мнению, Еврокомиссия знала об ударах по «Дружбе». По его словам, трудно поверить в отсутствие координации между Владимиром Зеленским, Урсулой фон дер Ляйен и другими европейскими лидерами.