Лукашенко возьмет на саммит ШОС «несколько мешочков» картофеля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко привезет с собой на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) несколько мешочков картофеля в подарок зарубежным лидерам, сообщило агентство «БелТА».
По словам белорусского главы, уже готовы подарочные льняные мешочки со свежим картофелем, выращенным на его подсобном хозяйстве. Это будут клубни сортов «Першацвет», «Бриз» и других.
26 августа пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках визита в Китай.
28 мая Лукашенко поставил задачу вырастить достаточное количество картофеля, которого хватит и для жителей республики, и для России. Президент Белоруссии тогда сказал: «Чего-чего, но картошку мы выращивать умеем».