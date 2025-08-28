Песков: рынок топлива полностью обеспечен, несмотря на удары Украины

Песков: рынок топлива полностью обеспечен, несмотря на удары УкраиныПравительство принимает энергичные меры для стабилизации цен на бензин
Правительство России принимает меры для обеспечения стабильных цен на энергоносители и бензин. Ситуация находится под контролем. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили прокомментировать удары со стороны Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), возможность дефицита на рынке топлива и рост цен на фоне этих атак. Песков указал, что рынок топлива полностью обеспечен.
«Правительство принимает энергичные меры для того, чтобы уровень цен на энергоносители и на бензин оставались в стабильной зоне. Вы знаете о запрете на экспорт бензина и так далее. Поэтому меры принимаются, рынок стабильный», – подчеркнул он.
В ночь на 13 августа Украина атаковала распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Украину прекратить атаки. 19 августа поставки были восстановлены. 22 августа Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти в Венгрию по «Дружбе» после ударов на российско-белорусской границе. Помимо атак по нефтепроводу, вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары по НПЗ на территории России.
27 августа кабмин России продлил временный запрет на экспорт автомобильного бензина. В сентябре он затронет всех экспортеров. С 1 октября по 31 октября ограничения сохранятся для непроизводителей. В правительстве пояснили, что решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.