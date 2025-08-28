В ночь на 13 августа Украина атаковала распределительный узел нефтепровода «Дружба» в Брянской области. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал Украину прекратить атаки. 19 августа поставки были восстановлены. 22 августа Сийярто сообщил о приостановке поставок нефти в Венгрию по «Дружбе» после ударов на российско-белорусской границе. Помимо атак по нефтепроводу, вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно наносили удары по НПЗ на территории России.