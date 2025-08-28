Песков назвал газетной уткой информацию о полетах российских БПЛА над Германией

28 августа The New York Times со ссылкой на официальные лица США и других западных стран сообщили, что российские беспилотники летают над маршрутами, которые Соединенные Штаты и их союзники используют для переброски вооружения через Германию. По словам издания, дроны якобы собирают разведданные, которые могут быть использованы для диверсий и помощи российским войскам на Украине.