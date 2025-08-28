Песков назвал газетной уткой информацию о полетах российских БПЛА над Германией
Информация о том, что российские разведывательные дроны летают над маршрутами поставок вооружений США в Германии, напоминает очередную газетную утку. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Представить себе это трудно, потому что тогда бы немцы это хорошо видели, и вряд ли бы они молчали», – сказал он.
28 августа The New York Times со ссылкой на официальные лица США и других западных стран сообщили, что российские беспилотники летают над маршрутами, которые Соединенные Штаты и их союзники используют для переброски вооружения через Германию. По словам издания, дроны якобы собирают разведданные, которые могут быть использованы для диверсий и помощи российским войскам на Украине.
В ночь с 19 на 20 августа на кукурузное поле в селе Осины Лукувского повета в Польше упал неопознанный объект и взорвался. На месте обнаружили обгоревшие металлические и пластиковые обломки. 20 августа министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш заявил, что упавший и взорвавшийся в Польше объект якобы является российским дроном. 21 августа польский МИД направил России ноту протеста.