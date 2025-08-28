Газета
Главная / Политика /

Госэтнополитики признала УПЦ связанной с Русской православной церковью

Ведомости

Украинская государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЕСС) на основании выводов экспертизы признала Украинскую православную церковь (УПЦ) связанной с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом сообщает интернет-газета «Страна».

Как пишет газета, после принятия такого решения украинские власти могут запретить УПЦ через суд.

9 июля «Страна» писала, что Госэтнополитики нашла признаки «аффилированности» УПЦ с РПЦ. В частности, грамота от 1990 г. «устанавливает вхождение УПЦ во Вселенское православие через РПЦ». Объем предоставленных прав независимости и самостоятельности в управлении «не означает полной независимости УПЦ», пояснили в газете.

Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ Онуфрия

Политика / Международные новости

Кроме того, по мнению чиновников, в уставе об управлении УПЦ «имеются признаки вхождения в структуру РПЦ». Также уставом РПЦ предусмотрено, что украинские архиереи являются членами поместного и архиерейского соборов РПЦ.

17 июля ДЕСС вынесла официальное предписание Киевской митрополии УПЦ с требованием до 18 августа устранить все признаки аффилированности с РПЦ. Каноническую УПЦ обязали предоставить подтверждение своего выхода из структуры РПЦ, признать утратившими силу положения устава РПЦ, отозвать своих представителей из всех руководящих органов РПЦ, включая Священный синод, Архиерейский и Поместный соборы, синодальные отделы и другие структуры. Также церковь должна публично заявить о несогласии с назначением в уставные органы РПЦ и официально оформить разрыв связей.

Сообщалось, что в случае невыполнения предписания в установленный срок, согласно закону о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, власти обязаны обратиться в административный суд с требованием о ликвидации УПЦ.

Позволяющий запретить в республике УПЦ закон вступил в силу 23 сентября 2024 г. В основном документ направлен против канонической УПЦ, которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. В РПЦ после принятия Радой закона заявили, что его цель – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет канонической УПЦ является неприкрытым нападением на свободу вероисповедания.

