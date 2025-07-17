В Киеве обязали УПЦ за месяц разорвать все связи с РПЦ
Украинская государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЕСС) вынесла официальное предписание Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата, УПЦ) с требованием до 18 августа 2025 г. устранить все признаки аффилированности с Русской православной церковью (РПЦ). Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
Каноническую УПЦ обязывают предоставить подтверждение своего выхода из структуры РПЦ, признать утратившими силу положения устава РПЦ, отозвать своих представителей из всех руководящих органов РПЦ – включая Священный Синод, Архиерейский и Поместный соборы, синодальные отделы и другие структуры. Также церковь должна публично заявить о несогласии с назначением в уставные органы РПЦ и официально оформить разрыв связей.
Ранее специалисты ДЕСС заявили, что в ходе исследования не выявили документов, подтверждающих реальный выход УПЦ из состава РПЦ. В службе подчеркнули, что Киевская митрополия как церковно-административный центр продолжает оставаться частью структуры РПЦ, деятельность которой запрещена на Украине.
В случае невыполнения предписания в установленный срок, согласно закону о запрете религиозных организаций, связанных с Россией, власти обязаны обратиться в административный суд с требованием о ликвидации УПЦ.
Позволяющий запретить в республике УПЦ закон вступил в силу 23 сентября 2024 г. В основном документ направлен против канонической УПЦ, которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. В РПЦ после принятия Радой закона заявили, что его цель – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет канонической УПЦ является неприкрытым нападением на свободу вероисповедания.
4 июля в комментарии специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича сообщалось, что Россия призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и другие профильные организации жестче реагировать на решения украинских властей в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов.