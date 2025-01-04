Россия призвала ООН добиться отмены закона о запрете УПЦ на Украине
Россия призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и другие профильные организации жестче реагировать на решения украинских властей в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов. Об этом говорится в комментарии специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича.
УВКПЧ в своем последнем докладе о ситуации на Украине впервые дало оценку закону, которой позволяет запрещать Украинскую православную церковь (УПЦ), рассказал Аскальдович. По его словам, из доклада следует, что украинские власти не смогли обосновать необходимость и соразмерность запретительных мер, а эксперты ООН обратили внимание на события 17 октября 2024 г. в Черкассах, связанные с насильственным захватом Свято-Михайловского кафедрального собора УПЦ. Критика УВКЧП достигла цели, МИД Украины назвал доклад «ложным» и попытался «обелить» нелицеприятные выводы, отметил спецпредставитель министра.
«Учитывая бесчисленное множество фактов продолжающихся на Украине притеснений христиан – сторонников православной канонической церкви, а также критику в отношении украинских властей, которая на протяжении долгих лет звучит со стороны многочисленных религиозных, общественных и политических кругов, остается только приветствовать долгожданные выводы УВКПЧ», – говорится в комментарии.
Аскольдович добавил, что при этом Москва все еще призывает эту и другие профильные организации «как можно жестче реагировать на государственный произвол киевского режима в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов».
Позволяющий запретить в республике УПЦ закон вступил в силу 23 сентября 2024 г. В основном документ направлен против канонической УПЦ, которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. В РПЦ после принятия Радой закона заявили, что его цель – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет канонической УПЦ является неприкрытым нападением на свободу вероисповедания.