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Россия призвала ООН добиться отмены закона о запрете УПЦ на Украине

Ведомости

Россия призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) и другие профильные организации жестче реагировать на решения украинских властей в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов. Об этом говорится в комментарии специального представителя министра иностранных дел РФ по вопросам сотрудничества в области соблюдения права на свободу вероисповедания, посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича.

УВКПЧ в своем последнем докладе о ситуации на Украине впервые дало оценку закону, которой позволяет запрещать Украинскую православную церковь (УПЦ), рассказал Аскальдович. По его словам, из доклада следует, что украинские власти не смогли обосновать необходимость и соразмерность запретительных мер, а эксперты ООН обратили внимание на события 17 октября 2024 г. в Черкассах, связанные с насильственным захватом Свято-Михайловского кафедрального собора УПЦ. Критика УВКЧП достигла цели, МИД Украины назвал доклад «ложным» и попытался «обелить» нелицеприятные выводы, отметил спецпредставитель министра. 

«Учитывая бесчисленное множество фактов продолжающихся на Украине притеснений христиан – сторонников православной канонической церкви, а также критику в отношении украинских властей, которая на протяжении долгих лет звучит со стороны многочисленных религиозных, общественных и политических кругов, остается только приветствовать долгожданные выводы УВКПЧ», – говорится в комментарии.

Аскольдович добавил, что при этом Москва все еще призывает эту и другие профильные организации «как можно жестче реагировать на государственный произвол киевского режима в отношении канонического православия и требовать отмены репрессивных законов».

Позволяющий запретить в республике УПЦ закон вступил в силу 23 сентября 2024 г. В основном документ направлен против канонической УПЦ, которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. В РПЦ после принятия Радой закона заявили, что его цель – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет канонической УПЦ является неприкрытым нападением на свободу вероисповедания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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