WP: сохранение УПЦ может стать условием продолжения военной помощи Украине
Дальнейшая помощь США Украине может быть поставлена в зависимость от сохранения Украинской православной церкви (УПЦ). Такую возможность обсуждали в американском конгрессе представители Республиканской партии США, пишет газета The Washington Post со ссылкой на членов конгресса.
«Ключевым элементом общения между лоббистами и законодателями было предложение о том, чтобы законодатели поставили дальнейшую помощь Украине в зависимость от сохранения УПЦ», – сообщили изданию три источника.
The Washington Post напоминает, что кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс в апреле произнес речь, осуждающую украинское правительство за то, что, по его словам, является «нападением на традиционные христианские общины». Именно этот факт стал призывом для лоббистов.
«Мы благодарим Вэнса за твердую позицию по этому вопросу и призываем вас последовать его примеру», – говорится в электронном письме, направленном 17 июля одним из лоббистов законодателям на Капитолийском холме.
Это письмо было лишь одним из десятков в рамках кампании, которая, по словам шести сотрудников конгресса, направлена на подрыв военной поддержки Украины. Эти усилия активизировались после того, как 20 августа украинский парламент принял закон, запрещающий религиозные организации, связанные с Россией. Этот закон устанавливает правовые рамки, которые, по мнению религиозных экспертов, могут фактически закрыть украинскую ветвь православной церкви, которая признается Москвой.
Закон также осудил Иерусалимский патриархат. По заявлению патриархата, такое «тотальное наказание» верующих не способствует единству и не способствует миру. Украинский парламент призвали пересмотреть и отменить этот закон.
В РПЦ после принятия Радой документа заявили, что цель закона – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет канонической УПЦ является неприкрытым нападением на свободу вероисповедания.