WP: сохранение УПЦ может стать условием продолжения военной помощи Украине

Это письмо было лишь одним из десятков в рамках кампании, которая, по словам шести сотрудников конгресса, направлена на подрыв военной поддержки Украины. Эти усилия активизировались после того, как 20 августа украинский парламент принял закон, запрещающий религиозные организации, связанные с Россией. Этот закон устанавливает правовые рамки, которые, по мнению религиозных экспертов, могут фактически закрыть украинскую ветвь православной церкви, которая признается Москвой.