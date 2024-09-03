Иерусалимский патриархат осудил украинский закон о запрете УПЦ
Иерусалимский патриархат осудил принятый Верховной радой Украины закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), следует из заявление патриархата.
«Иерусалимский патриархат вместе со многими нашими собратьями-патриархами, а также другими главами церквей осуждают принятие нового закона парламентом Украины 20 августа о запрете богослужений в церквях УПЦ», – говорится в сообщении.
По заявлениею патриархата, такое «тотальное наказание» верующих не способствует единству и не способствует миру. В сообщении призвали украинский парламент пересмотреть и отменить этот закон.
20 августа Верховная рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. В основном документ направлен против канонической УПЦ, которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью (РПЦ) в течение девяти месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 24 августа, он вступит в силу через 30 дней после подписания.
В РПЦ после принятия Радой документа заявили, что цель закона – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет канонической УПЦ является неприкрытым нападением на свободу вероисповедания.