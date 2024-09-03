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Иерусалимский патриархат осудил украинский закон о запрете УПЦ

Ведомости

Иерусалимский патриархат осудил принятый Верховной радой Украины закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь (УПЦ), следует из заявление патриархата.

«Иерусалимский патриархат вместе со многими нашими собратьями-патриархами, а также другими главами церквей осуждают принятие нового закона парламентом Украины 20 августа о запрете богослужений в церквях УПЦ», – говорится в сообщении.

По заявлениею патриархата, такое «тотальное наказание» верующих не способствует единству и не способствует миру. В сообщении призвали украинский парламент пересмотреть и отменить этот закон.

20 августа Верховная рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. В основном документ направлен против канонической УПЦ, которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью (РПЦ) в течение девяти месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 24 августа, он вступит в силу через 30 дней после подписания.

В РПЦ после принятия Радой документа заявили, что цель закона – уничтожить религиозную общину большинства на Украине. Ответственность за запрет УПЦ там возложили лично на патриарха Константинопольского Варфоломея. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что запрет канонической УПЦ является неприкрытым нападением на свободу вероисповедания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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