Иерусалимский патриархат осудил украинский закон о запрете УПЦ

20 августа Верховная рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с Россией. В основном документ направлен против канонической УПЦ, которую власти в Киеве считают связанной с Москвой и Московским патриархатом. Депутат Рады Ярослав Железняк заявлял, что УПЦ полностью «разорвет» отношения с Русской православной церковью (РПЦ) в течение девяти месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ 24 августа, он вступит в силу через 30 дней после подписания.