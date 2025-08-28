ЕС вызвал посла РФ в Бельгии из-за якобы атак на представительство в Киеве

28 августа Минобороны РФ писало, что ночью российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Атака была совершена с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» и ударных беспилотников. В сообщении оборонного ведомства говорится, что цели удара были достигнуты и все назначенные объекты поражены.