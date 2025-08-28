ЕС вызвал посла РФ в Бельгии из-за якобы атак на представительство в Киеве
Посол России в Бельгии Денис Гончар вызван в штаб-квартиру Евросоюза (ЕС) в Брюсселе из-за якобы ночных ударов по представительству объединения в Киеве. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети X.
«Ни одно дипломатическое представительство никогда не должно становиться мишенью. В ответ мы вызываем постпреда России в Брюсселе», – написала Каллас.
28 августа Минобороны РФ писало, что ночью российские военные нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. Атака была совершена с применением гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал» и ударных беспилотников. В сообщении оборонного ведомства говорится, что цели удара были достигнуты и все назначенные объекты поражены.
Комментируя ночные удары по Киеву пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что спецоперация продолжается. Вооруженные силы РФ бьют по объектам военной и околовоенной инфраструктуры, как и было заявлено.