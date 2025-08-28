Зеленский поручил отреагировать на запрет въезда в Шенгенскую зону командиру ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение МИДу соответствующим образом отреагировать на решение Венгрии запретить въезд в страну и всю Шенгенскую зону командиру ответственной за удар по нефтепроводу «Дружба» воинской части. Об этом он сообщил в Telegram-канале.
Зеленский уточнил, что командир воинской части является этническим венгром и гражданином Украины. По его мнению, если Будапешт действительно закрыл ему въезд в Венгрию и всю Шенгенскую зону, то это может вызвать только возмущение.
28 августа министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что венгерское правительство приняло решение запретить въезд в страну и всю Шенгенскую зону командиру воинской части, несущей ответственность за удар по «Дружбе». Он считает, что речь идет о посягательстве на суверенитет Венгрии, которое поставило под угрозу энергетическую безопасность страны и «фактически вынудило использовать стратегические резервы».
22 августа Сийярто объявил о приостановке поставок нефти в Венгрию по «Дружбе» после третьей за несколько дней атаки Украины на нефтепровод. 26 глава глава МИД Венгрии заявил, что украинские удары по инфраструктуре нефтепровода равнозначны нападению на Венгрию и Словакию. Ожидается, что прокачку российской нефти в Будапешт по «Дружбе» возобновят 28 августа.