Канада ввела санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул
Канада ввела санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул. Всего в список попали 16 физических и два юридических лица Молдавии. Об этом говорится в сообщении канадского МИДа.
В частности, под ограничения попали оппозиционный молдавский блок «Победа» и ассоциации ветеранов силовых органов Scutul Poporului («Щит народа»).
Причиной для ввода санкций в канадском МИДе назвали «вмешательство России» перед парламентскими выборами, которые пройдут в стране в конце сентября.
Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет» пришли к выводу, что выборы в парламент Молдавии, намеченные на 28 сентября, проходят в условиях нарастающего внешнего давления. Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что независимость стран постсоветского пространства сегодня находится под угрозой, а ситуация в Молдавии является показательным примером.
В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и поместили под стражу на 20 суток. Уголовное дело в отношении политика связано с нарушением порядка управления средствами избирательных фондов, незаконным финансированием конкурентов и подделкой документов.
5 августа суд Кишинева приговорил главу Гагаузии к семи годам тюрьмы по делу о финансировании партии «Шор». Сама Гуцул назвала приговор политической расправой.