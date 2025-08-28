Канада ввела санкции против главы Гагаузии Евгении Гуцул

Участники круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) на тему «Как Запад вмешивается в выборы: новые методы давления на суверенитет» пришли к выводу, что выборы в парламент Молдавии, намеченные на 28 сентября, проходят в условиях нарастающего внешнего давления. Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, что независимость стран постсоветского пространства сегодня находится под угрозой, а ситуация в Молдавии является показательным примером.