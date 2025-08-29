Politico: основу западного контингента на Украине составят ВС Франции и Британии

29 августа стало известно, что лидеры европейских стран рассматривают идею создания 40-километровой буферной зоны между фронтами России и Украины в рамках возможного мирного соглашения. Пять европейских дипломатов рассказали Politico, что позиции официальных лиц расходятся относительно глубины зоны. Кроме того, пока неясно, согласится ли Киев на такой план, так как он, вероятно, подразумевает территориальные уступки. При этом отмечается, что США «похоже, не участвуют в обсуждениях» по вопросу буферной зоны.