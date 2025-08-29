Politico: основу западного контингента на Украине составят ВС Франции и Британии
Основу иностранного военного контингента на Украине, отправку которого лоббируют западные страны, с наибольшей вероятностью сформируют вооруженные силы Франции и Великобритании, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.
По данным издания, Лондон и Париж оказывают давление на союзников, добиваясь их участия в предоставлении военных ресурсов.
Тема возможного размещения западных военнослужащих на Украине в качестве гарантий безопасности вновь обострилась после встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа.
29 августа стало известно, что лидеры европейских стран рассматривают идею создания 40-километровой буферной зоны между фронтами России и Украины в рамках возможного мирного соглашения. Пять европейских дипломатов рассказали Politico, что позиции официальных лиц расходятся относительно глубины зоны. Кроме того, пока неясно, согласится ли Киев на такой план, так как он, вероятно, подразумевает территориальные уступки. При этом отмечается, что США «похоже, не участвуют в обсуждениях» по вопросу буферной зоны.
27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к идее размещения европейских войск на Украине. Он подчеркнул, что понятия «европейские военные» не существует: есть армии отдельных стран, входящих в НАТО. По словам Пескова, продвижение военной инфраструктуры альянса на Украине и стало одной из причин проведения спецоперации.