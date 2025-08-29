Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: основу западного контингента на Украине составят ВС Франции и Британии

Ведомости

Основу иностранного военного контингента на Украине, отправку которого лоббируют западные страны, с наибольшей вероятностью сформируют вооруженные силы Франции и Великобритании, пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По данным издания, Лондон и Париж оказывают давление на союзников, добиваясь их участия в предоставлении военных ресурсов.

Тема возможного размещения западных военнослужащих на Украине в качестве гарантий безопасности вновь обострилась после встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа.

29 августа стало известно, что лидеры европейских стран рассматривают идею создания 40-километровой буферной зоны между фронтами России и Украины в рамках возможного мирного соглашения. Пять европейских дипломатов рассказали Politico, что позиции официальных лиц расходятся относительно глубины зоны. Кроме того, пока неясно, согласится ли Киев на такой план, так как он, вероятно, подразумевает территориальные уступки. При этом отмечается, что США «похоже, не участвуют в обсуждениях» по вопросу буферной зоны.

27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва негативно относится к идее размещения европейских войск на Украине. Он подчеркнул, что понятия «европейские военные» не существует: есть армии отдельных стран, входящих в НАТО. По словам Пескова, продвижение военной инфраструктуры альянса на Украине и стало одной из причин проведения спецоперации.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных