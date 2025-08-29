Глава МИД Турции рассказал о предложенном РФ компромиссе по земле с Украиной
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Россия отказалась от первоначальных требований к Украине по территориям при урегулировании конфликта. Об этом сообщает Haberler.
По его словам, Москва теперь якобы согласна закрепиться по линии соприкосновения.
Фидан назвал предложенный подход «поистине великолепной основой» для рамочного соглашения, которое может быть подтверждено гарантиями безопасности.
27 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался раскрывать детали обсуждаемых компромиссов. Он подчеркнул, что переговоры должны вестись в непубличном формате, чтобы достичь результата.
21 Reuters сообщал, что президент РФ Владимир Путин готов пойти на компромисс в отношении территориальных требований, которые он выдвинул в июне 2024 г. По словам собеседников агентства, новое предложение России включало требование о том, чтобы Украина полностью вывела войска из районов ДНР, которые она все еще контролирует. А Москва, в свою очередь, заморозит линию фронта в Запорожской и Херсонской областях.