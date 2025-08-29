Глава МИД Турции рассказал о предложенном РФ компромиссе по земле с Украиной

21 Reuters сообщал, что президент РФ Владимир Путин готов пойти на компромисс в отношении территориальных требований, которые он выдвинул в июне 2024 г. По словам собеседников агентства, новое предложение России включало требование о том, чтобы Украина полностью вывела войска из районов ДНР, которые она все еще контролирует. А Москва, в свою очередь, заморозит линию фронта в Запорожской и Херсонской областях.