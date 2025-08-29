Интервью Путина китайским СМИ будет опубликовано ночью

В последний раз Путин посещал Китай 16 и 17 мая 2024 г. Тогда российский глава и председатель КНР провели переговоры. По результатам консультаций стороны подписали пакет документов. Путин и Си также выступили на торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры двух стран.