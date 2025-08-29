Интервью Путина китайским СМИ будет опубликовано ночью
Президент России Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай даст интервью местным СМИ. Об этом объявил на брифинге пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем, что да, действительно, такое интервью будет опубликовано сегодня ночью», – уточнил представитель Кремля.
24 августа «Вести» сообщили, что Путин отправится с четырехдневным визитом в Китай на следующей неделе. Ожидаются масштабные переговоры российской и китайской делегаций. Во время визита президент РФ также примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится в городе Тяньцзинь.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что 2 сентября в Пекине пройдут переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.
В последний раз Путин посещал Китай 16 и 17 мая 2024 г. Тогда российский глава и председатель КНР провели переговоры. По результатам консультаций стороны подписали пакет документов. Путин и Си также выступили на торжественном концерте по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия годов культуры двух стран.