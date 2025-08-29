Путин передал активы Air Liquide под временное управление «М-Логистика»
Президент РФ Владимир Путин своим указом передал активы французской химической компании Air Liquide в России под временное управление «М-Логистика». Об этом говорится в соответствующем документе.
Air Liquide — французская химическая компания, специализирующаяся на технических газах. Главным направлением деятельности компании является производство кислорода, азота, аргона, водорода, угарного газа. В России компания работала с 1989 г.
В сентябре 2022 г. Air Liquide приняла решение об уходе из России. Уточнялось, что компания подписала меморандум о взаимопонимании с местным руководством, согласно которому бизнес в России будет передан ему в рамках сделки MBO (Management Buyout). Кроме того, сделку также должны одобрить регулирующие органы.
20 августа Путин вывел из временного госуправления АО «Группа ГМС» (H.M.S. Technologies Limited). Активы группы были переданы Росимуществу во временное управление в конце 2024 г. Тогда аналогичное решение было принято и в отношении активов «Гидромашсервиса», а также компаний других юрлиц, связанных с холдингом.