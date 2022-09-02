Французский производитель медицинского кислорода Air Liquide уйдет из России

Весной 2021 г. «Русатом Оверсиз» (РАОС, предприятие «Росатома»), Air Liquide и правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможности строительства на Сахалине комплекса по производству до 100 000 тонн водорода в год к 2024-2025 г. В феврале стороны завершили технико-экономическое обоснование проекта, после чего началась подготовка к следующему этапу подготовки по проекту. Однако сегодня в пресс-службе РАОС сообщили, что сотрудничество с французской компанией истекло и продлеваться не будет. «Росатом» отказался «от концепции единого поставщика» и будет работать самостоятельно при участии российских и зарубежных партнеров, отметили в компании.