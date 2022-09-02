Французский производитель медицинского кислорода Air Liquide уйдет из России
Французский производитель промышленных газов и криогенного оборудования Air Liquide принял решение об уходе из России, компания передаст свои активы местному руководству, об этом сообщила пресс-служба компании. Помимо этого, Air Liquide также поставляла медицинский кислород российским больницам.
Уточняется, что компания подписала меморандум о взаимопонимании с местным руководством, согласно которому бизнес в России будет передан ему в рамках сделки MBO (Management Buyout). Кроме того, сделку также должны одобрить регулирующие органы. Деятельность Air Liquide в России прекратилась 1 сентября.
«Этот проект по передаче активов местным менеджерам направлен на то, чтобы обеспечить упорядоченную, устойчивую и ответственную передачу своей деятельности в России, обеспечивая, в частности, непрерывность снабжения больниц кислородом», — сказано в сообщении.
В российском подразделении Air Liquide трудоустроены около 720 человек, при этом на российский бизнес приходится менее 1% от общего оборота французской корпорации. Продажа акций российскому менеджменту «направлена на упорядоченную, устойчивую и ответственную передачу деятельности компании в России, обеспечивая, в частности, непрерывность поставок кислорода в больницы», говорится там же.
Air Liquide тесно сотрудничала с российскими металлургическими предприятиями, в том числе с «Евраз ЗСМК», «Металлоинвест» и «Северсталь», с которым она создала создала совместное предприятие по запуску производств промышленных газов в 2005 г.
Весной 2021 г. «Русатом Оверсиз» (РАОС, предприятие «Росатома»), Air Liquide и правительство Сахалинской области подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможности строительства на Сахалине комплекса по производству до 100 000 тонн водорода в год к 2024-2025 г. В феврале стороны завершили технико-экономическое обоснование проекта, после чего началась подготовка к следующему этапу подготовки по проекту. Однако сегодня в пресс-службе РАОС сообщили, что сотрудничество с французской компанией истекло и продлеваться не будет. «Росатом» отказался «от концепции единого поставщика» и будет работать самостоятельно при участии российских и зарубежных партнеров, отметили в компании.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.