Володин назначил своим помощником мать погибшего Героя России
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин назначил своим помощником по вопросам реабилитации участников спецоперации и оказания помощи их семьям мать погибшего Героя России Марину Аксенову. Об этом сообщает Telegram-канал «Володин. Саратов».
Аксенова родилась в Саратове в 1961 г. В 1982 г. она окончила педагогический институт по специальности «учитель физической культуры». В ноябре 2024 г. Аксенову избрали в местный политсовет «Единой России» в Ленинском районе. Сейчас она заведует отделением адаптивной физкультуры и спорта в реабилитационном центре для участников спецоперации в Саратове.
Аксенова – мать троих детей, в том числе погибшего Героя России Александра, а также вдова военного летчика, награжденного орденом Мужества. Ее погибший супруг участвовал в боевых действиях в Чечне. Он скончался 26 августа 2003 г. при выполнении служебных обязанностей на вертолете Ми-24 в селе Черниговка Приморского края.