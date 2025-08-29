Володин назначил своим помощником мать погибшего Героя России

Аксенова родилась в Саратове в 1961 г. В 1982 г. она окончила педагогический институт по специальности «учитель физической культуры». В ноябре 2024 г. Аксенову избрали в местный политсовет «Единой России» в Ленинском районе. Сейчас она заведует отделением адаптивной физкультуры и спорта в реабилитационном центре для участников спецоперации в Саратове.