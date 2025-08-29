Решение об отправке на службу будет действовать две призывные кампании
Действие решения об отправке призывника на службу будет действовать две призывные кампании. Это следует из постановления правительства РФ.
Согласно документу, решение об отправке в часть подлежит исполнению в следующие периоды осуществления призыва на военную службу в течение одного года после решения призывной комиссии.
Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий закон в апреле этого года. Постановление кабмина устанавливает правила под обновленную меру.
«Ведомости» писали, что призывника могут не призвать в первый призыв в случае, если задание президента РФ по числу призывников уже было исполнено. Повторное медосвидетельствование проводиться не будет. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что в случае изменения состояния здоровья призывника он должен будет предоставить в военкомат пакет документов, подтверждающий это. По его мнению, нет необходимости нагружать законопроект этими деталями – все будет прописано в документах Генштаба.