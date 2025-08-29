Решение об отправке на службу будет действовать две призывные кампании

«Ведомости» писали, что призывника могут не призвать в первый призыв в случае, если задание президента РФ по числу призывников уже было исполнено. Повторное медосвидетельствование проводиться не будет. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что в случае изменения состояния здоровья призывника он должен будет предоставить в военкомат пакет документов, подтверждающий это. По его мнению, нет необходимости нагружать законопроект этими деталями – все будет прописано в документах Генштаба.