Путин подписал закон о призыве в армию в течение года
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который на год увеличивает действие решений о призыве на военную службу, не исполненных в период его проведения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о ситуации, когда решение о призыве было принято, но в ходе призывной кампании гражданина по каким-то причинам не направили к месту прохождения службы. Например, так бывает, когда задание главы государства по числу призывников уже было исполнено. Теперь решение о призыве на военную службу, не исполненное в период его проведения, подлежит исполнению в следующие периоды призыва в течение года со дня, когда оно было принято. При этом повторное медосвидетельствование проводиться не будет.
Согласно мартовскому указу Путина, с 1 апреля по 15 июля на срочную военную службу будут призваны 160 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет. РБК отмечает, что такое число является рекордом с осени 2011 г. Правительство РФ 18 апреля также внесло в Госдуму законопроект, согласно которому лицам без гражданства разрешается служить в российской армии по контракту. В случае принятия поправок они вступят в силу со дня официального опубликования.