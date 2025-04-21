Путин подписал закон о призыве в армию в течение года

Речь идет о ситуации, когда решение о призыве было принято, но в ходе призывной кампании гражданина по каким-то причинам не направили к месту прохождения службы. Например, так бывает, когда задание главы государства по числу призывников уже было исполнено. Теперь решение о призыве на военную службу, не исполненное в период его проведения, подлежит исполнению в следующие периоды призыва в течение года со дня, когда оно было принято. При этом повторное медосвидетельствование проводиться не будет.