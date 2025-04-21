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Путин подписал закон о призыве в армию в течение года

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который на год увеличивает действие решений о призыве на военную службу, не исполненных в период его проведения. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о ситуации, когда решение о призыве было принято, но в ходе призывной кампании гражданина по каким-то причинам не направили к месту прохождения службы. Например, так бывает, когда задание главы государства по числу призывников уже было исполнено. Теперь решение о призыве на военную службу, не исполненное в период его проведения, подлежит исполнению в следующие периоды призыва в течение года со дня, когда оно было принято. При этом повторное медосвидетельствование проводиться не будет.

Согласно мартовскому указу Путина, с 1 апреля по 15 июля на срочную военную службу будут призваны 160 000 человек в возрасте от 18 до 30 лет. РБК отмечает, что такое число является рекордом с осени 2011 г. Правительство РФ 18 апреля также внесло в Госдуму законопроект, согласно которому лицам без гражданства разрешается служить в российской армии по контракту. В случае принятия поправок они вступят в силу со дня официального опубликования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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