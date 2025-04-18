Кабмин внес в Госдуму проект о военной службе лиц без гражданства

Проект направлен на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту, говорится в пояснительной записке. В случае принятия поправок они вступят в силу со дня официального опубликования. Это объясняется безотлагательностью принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил России.