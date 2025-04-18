Кабмин внес в Госдуму проект о военной службе лиц без гражданства
Правительство внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому лицам без гражданства разрешается служить в российской армии. Это следует из соответствующего документа.
Проект направлен на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту, говорится в пояснительной записке. В случае принятия поправок они вступят в силу со дня официального опубликования. Это объясняется безотлагательностью принятия дополнительных мер по доукомплектованию Вооруженных сил России.
Официальным представителем правительства при рассмотрении палатами Федерального собрания законопроекта назначен заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров.
Изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» разработаны Минюстом и поддержаны комиссией Белого дома по законопроектной деятельности.