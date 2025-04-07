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Лица без гражданства смогут заключить контракт на военную службу

Это уравняет их с иностранцами, но серьезного притока контрактников ждать не стоит
Яна Суринская
Анна Киселева
Виталий Тимкив / РИА Новости
Виталий Тимкив / РИА Новости

Правительство намерено внести в Госдуму законопроект о предоставлении возможности поступить на военную службу по контракту лицам без гражданства. Изменения в закон  «О воинской обязанности и военной службе» были разработаны Минюстом и поддержаны комиссией Белого дома по законопроектной деятельности 7 апреля. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника – один, близкий к комиссии, второй – в правительстве.

Лицами без гражданства (ЛБГ) называют людей, у которых нет ни российского, ни какого-либо другого гражданства. Такой статус может возникнуть, если человека лишили гражданства, он отказался от него сам и не получил гражданство другого государства. Кроме этого, лицом без гражданства можно стать из-за исчезновения государства. Этот статус также будет присвоен ребенку, родившемуся от родителей-ЛБГ в государстве, которое не предоставляет гражданство по факту рождения. 

Поправки направлены на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту, поясняют авторы проекта. Согласно проектной документации, лица без гражданства получат право на заключение контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских образованиях. «Для этого поправки вносятся в ряд федеральных законов, в том числе в законы “О воинской обязанности и военной службе”, “О статусе военнослужащих”, “Об обороне”», – рассказал «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев. Он отметил, что в целях оперативного доукомплектования Вооруженных cил предусмотрен особый порядок вступления поправок в силу – со дня официального опубликования. 

По сути, говорит Груздев, законопроектом предлагается наделить апатридов, желающих заключить контракт о прохождении военной службы, теми же правами и обязанностями, что и иностранных граждан. По действующему законодательству иностранные граждане могут проходить военную службу по контракту только на «неофицерских» должностях – солдатами, матросами, сержантами и старшинами, уточнил собеседник. «Соответствующее ограничение предлагается распространить и на лиц без гражданства», – сказал председатель АЮР.

Для заключения годового контракта с Минобороны к иностранцам предъявляется требование о законности нахождения на территории страны. По окончанию службы иностранный гражданин может получить право войти в гражданство РФ по упрощенной процедуре – ему не надо будет получать вид на жительство. Помимо этого, для иностранцев, заключивших до 30 апреля контракт о прохождении военной службы с Вооруженными силами РФ, прекращают свое действие ранее принятые решения о депортации, реадмиссии, неразрешении въезда и т. д. 

Военный юрист Юрий Лямин считает предлагаемую Минюстом поправку логичной в контексте выстраивания единообразного законодательства. Иностранные граждане могли поступить на военную службу по контракту и затем получить гражданство РФ, а лица без гражданства не имели такого права, пояснил он. Но на практике серьезного влияния нововведение не окажет, так как лица без гражданства – это все-таки достаточно редкая категория, говорит Лямин. Число тех, кого затронут предлагаемые поправки, действительно невелико – это единицы или десятки человек, сказал «Ведомостям» член совета при президенте по межнациональным отношениям, профессор Государственного университета управления Владимир Волох.

В 2024 г. в Россию въехали 89 118 человек без гражданства без учета туристов и проезжающих транзитом, следует из данных Погранслужбы ФСБ (если человек выехал из РФ, а потом снова въехал, его засчитают дважды). 

В прошлом году МВД зарегистрировало 5,93 млн случаев постановки на миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства, въезжающих в РФ для работы, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС). Отдельную статистику по лицам без гражданства ведомство не приводит. Но такая разбивка есть для показателя численности иностранной рабочей силы. Например, доля выданных разрешений на работу лицам без гражданства от общего числа получивших такие документы в 2024 г. составила менее 1% (7 из 170 009), следует из ЕМИСС. Годом ранее – 0,01% (13 из 120 825).

Среди иностранцев есть желающие служить по контракту в Вооруженных силах РФ, рассказал «Ведомостям» эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов. Такие люди в том числе обращались в Центр помощи мигрантам, которым он руководит.  Но общее число иностранцев, заключивших контракт ради облегченного получения гражданства РФ, исчисляется сотнями – это не массовое явление, сказал Волох. Воспользовавшихся правом заключить контракт для отмены решения о депортации, реадмиссии по временной амнистии, по его словам, единицы. 

«Ведомости» направили запрос в правительство, МВД и Минобороны России для подтверждения одобрения законопроекта правкомиссией, уточнения актуального числа лиц без гражданства, а также ожидаемого числа новых контрактов, заключенных с ними соответственно.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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