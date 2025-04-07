Лица без гражданства смогут заключить контракт на военную службу

Лицами без гражданства (ЛБГ) называют людей, у которых нет ни российского, ни какого-либо другого гражданства. Такой статус может возникнуть, если человека лишили гражданства, он отказался от него сам и не получил гражданство другого государства. Кроме этого, лицом без гражданства можно стать из-за исчезновения государства. Этот статус также будет присвоен ребенку, родившемуся от родителей-ЛБГ в государстве, которое не предоставляет гражданство по факту рождения.