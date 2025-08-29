МИД Румынии вызвал российского посла Липаева
Российского посла в Бухаресте Владимира Липаева вызвали в МИД Румынии, следует из сообщения внешнеполитического ведомства, передает «РИА Новости».
Причиной вызова называются удары российских войск по Украине в районах якобы рядом с границей с Румынией.
Прошлый вызов также был связан с предполагаемым падением обломков дронов. В феврале румынский МИД также вызвал временного поверенного в делах России в Бухаресте в связи с падением обломков двух якобы российских беспилотников на территории страны недалеко от границы с Украиной.
В июле 2024 г. румынского посла Кристиана Истрате вызывал МИД России. Тогда Истрате вручили ноту об объявлении персоной нон-грата сотрудника румынского посольства. Российские ведомство таким образом ответило на действия Румынии, которая объявила персоной нон-грата дипломата посольства России в Бухаресте.