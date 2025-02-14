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МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ после падения обломков БПЛА

Ведомости

Министерство иностранных дел (МИД) Румынии «срочно» вызвало временного поверенного в делах России в Бухаресте в связи с падением обломков двух якобы российских беспилотников на территории страны недалеко от границы с Украиной. Об этом говорится в заявлении румынского министерства, текст которого приводит G4 Media.

В заявлении говорится, что румынский МИД передал временному поверенному «решительное осуждение неоднократного нарушения воздушного пространства Румынии беспилотными летательными аппаратами российских Вооруженных сил, что представляет собой грубое нарушение международного права со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН». В министерстве подчеркнули, что Румыния «оставляет за собой право принять необходимые ответные меры».

В сентябре 2023 г. румынский МИД также вызывал временного поверенного в делах посольства России в Бухаресте для выражения протеста из-за обнаружения вблизи границы с Украиной обломков беспилотников, аналогичных российским дронам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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