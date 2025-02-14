МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ после падения обломков БПЛА

Министерство иностранных дел (МИД) Румынии «срочно» вызвало временного поверенного в делах России в Бухаресте в связи с падением обломков двух якобы российских беспилотников на территории страны недалеко от границы с Украиной. Об этом говорится в заявлении румынского министерства, текст которого приводит G4 Media.