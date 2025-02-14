МИД Румынии вызвал временного поверенного в делах РФ после падения обломков БПЛА
Министерство иностранных дел (МИД) Румынии «срочно» вызвало временного поверенного в делах России в Бухаресте в связи с падением обломков двух якобы российских беспилотников на территории страны недалеко от границы с Украиной. Об этом говорится в заявлении румынского министерства, текст которого приводит G4 Media.
В заявлении говорится, что румынский МИД передал временному поверенному «решительное осуждение неоднократного нарушения воздушного пространства Румынии беспилотными летательными аппаратами российских Вооруженных сил, что представляет собой грубое нарушение международного права со стороны постоянного члена Совета Безопасности ООН». В министерстве подчеркнули, что Румыния «оставляет за собой право принять необходимые ответные меры».
В сентябре 2023 г. румынский МИД также вызывал временного поверенного в делах посольства России в Бухаресте для выражения протеста из-за обнаружения вблизи границы с Украиной обломков беспилотников, аналогичных российским дронам.