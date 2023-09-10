МИД Румынии вызвал посла России из-за обнаружения обломков дронов
Временного поверенного в делах посольства России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии, где ему выразили протест из-за обнаружения вблизи границы с Украиной обломков беспилотников, аналогичных российским дронам. Об этом со ссылкой на румынское министерство пишет Digi24.
Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр ранее на этой неделе сообщил об обнаружении обломков беспилотника около Плауру, граничащего с украинским Измаилом в Одесской области. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил тогда, что если подтвердится российское происхождение дронов, то «ситуация будет совершенно недопустимой».
Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал российской стороне протест румынской стороны против нарушения воздушного пространства Румынии, сообщили 10 сентября в МИДе республики. Чиновник, как отмечается в пресс-релизе, призвал Москву «прекратить действия против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан в регионе».
В минобороны Румынии заявили об обнаружении обломков дрона 6 сентября. В субботу, 9 сентября, военные нашли в районе граничащего с Украиной Плауру (уезд Тулча) новые фрагменты беспилотника, похожего, как утверждается, на аппараты, используемые армией России.
Поисковые мероприятия проходили в 2,5 км от Плауру. Территория вокруг обнаруженных обломков была оцеплена, а они сами взяты для проведения экспертизы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что у альянса нет информации, указывающей на преднамеренную атаку со стороны России.