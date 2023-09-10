МИД Румынии вызвал посла России из-за обнаружения обломков дронов

Поисковые мероприятия проходили в 2,5 км от Плауру. Территория вокруг обнаруженных обломков была оцеплена, а они сами взяты для проведения экспертизы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что у альянса нет информации, указывающей на преднамеренную атаку со стороны России.