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МИД Румынии вызвал посла России из-за обнаружения обломков дронов

Ведомости

Временного поверенного в делах посольства России в Бухаресте вызвали в МИД Румынии, где ему выразили протест из-за обнаружения  вблизи границы с Украиной обломков беспилотников, аналогичных российским дронам. Об этом со ссылкой на румынское министерство пишет Digi24.

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр ранее на этой неделе сообщил об обнаружении обломков беспилотника около Плауру, граничащего с украинским Измаилом в Одесской области. Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил тогда, что если подтвердится российское происхождение дронов, то «ситуация будет совершенно недопустимой».

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Госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота передал российской стороне протест румынской стороны против нарушения воздушного пространства Румынии, сообщили 10 сентября в МИДе республики. Чиновник, как отмечается в пресс-релизе, призвал Москву «прекратить действия против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые каким-либо образом угрожают безопасности румынских граждан в регионе».

В минобороны Румынии заявили об обнаружении обломков дрона 6 сентября. В субботу, 9 сентября, военные нашли в районе граничащего с Украиной Плауру (уезд Тулча) новые фрагменты беспилотника, похожего, как утверждается, на аппараты, используемые армией России.

Поисковые мероприятия проходили в 2,5 км от Плауру. Территория вокруг обнаруженных обломков была оцеплена, а они сами взяты для проведения экспертизы. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что у альянса нет информации, указывающей на преднамеренную атаку со стороны России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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