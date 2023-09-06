Минобороны Румынии сообщило о возможном обнаружении обломков БПЛА
В Румынии нашли обломки, предположительно, беспилотника. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Анджел Тылвэр телеканалу Antena 3 CNN.
«Подтверждаю, что на этой территории были найдены обломки, которые могут принадлежать беспилотнику», – сказал он.
Позже Тылвэр уточнил, что пока румынские власти не располагают данными, когда произошло возможное падение дрона и связано ли оно с ударами по украинской инфраструктуре на границе с Румынией.
По данным телеканала, обломки были обнаружены около населенного пункта Плауру (уезд Тулча). Этот населенный пункт граничит с украинским Измаилом в Одесской области. Министр уточнил, что обломки нашли 5 сентября около 18:00 (время совпадает с московским).
Президент Румынии Клаус Йоханнис, комментируя сообщения минобороны, заявил, что если подтвердится российское происхождение дронов, то «ситуация будет совершенно недопустимой». Это будет означать «серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии», добавил он, подчеркнув, что страна находится в боевой готовности и в контакте с союзниками по НАТО.
В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле. Минобороны РФ позже сообщило об ударе по судостроительному предприятию Украины, на котором собирают безэкипажные катера. Его местоположение не уточнялось.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на украинскую пограничную службу утверждал, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии, передавала «Украинская правда». В минобороны Румынии эту информацию опровергли. Там подчеркнули, что российские беспилотники не создавали прямой военной угрозы для Румынии, несмотря на удары в непосредственной близости от ее границ.