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Минобороны Румынии сообщило о возможном обнаружении обломков БПЛА

Ведомости

В Румынии нашли обломки, предположительно, беспилотника. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Анджел Тылвэр телеканалу Antena 3 CNN.

«Подтверждаю, что на этой территории были найдены обломки, которые могут принадлежать беспилотнику», – сказал он.

Позже Тылвэр уточнил, что пока румынские власти не располагают данными, когда произошло возможное падение дрона и связано ли оно с ударами по украинской инфраструктуре на границе с Румынией.

По данным телеканала, обломки были обнаружены около населенного пункта Плауру (уезд Тулча). Этот населенный пункт граничит с украинским Измаилом в Одесской области. Министр уточнил, что обломки нашли 5 сентября около 18:00 (время совпадает с московским).  

Президент Румынии Клаус Йоханнис, комментируя сообщения минобороны, заявил, что если подтвердится российское происхождение дронов, то «ситуация будет совершенно недопустимой». Это будет означать «серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии», добавил он, подчеркнув, что страна находится в боевой готовности и в контакте с союзниками по НАТО.

В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле. Минобороны РФ позже сообщило об ударе по судостроительному предприятию Украины, на котором собирают безэкипажные катера. Его местоположение не уточнялось.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на украинскую пограничную службу утверждал, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии, передавала «Украинская правда». В минобороны Румынии эту информацию опровергли. Там подчеркнули, что российские беспилотники не создавали прямой военной угрозы для Румынии, несмотря на удары в непосредственной близости от ее границ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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