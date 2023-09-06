Минобороны Румынии сообщило о возможном обнаружении обломков БПЛА

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на украинскую пограничную службу утверждал, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии, передавала «Украинская правда». В минобороны Румынии эту информацию опровергли. Там подчеркнули, что российские беспилотники не создавали прямой военной угрозы для Румынии, несмотря на удары в непосредственной близости от ее границ.