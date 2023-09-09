Газета
Политика

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых обломков БПЛА

Ведомости

Румынские военные обнаружили в районе граничащего с Украиной Плауру (уезд Тулча) новые фрагменты беспилотника, похожего, как утверждается, на аппараты, используемые армией России. Об этом сообщается на сайте минобороны Румынии.

«После проведения поисковых работ были обнаружены фрагменты дрона, аналогичного тем, которые использовались российской армией», – говорится в сообщении.

Поисковые мероприятия проходили в 2,5 км от Плауру. Территория вокруг обнаруженных обломков была оцеплена, а они сами – взяты для проведения экспертизы.

6 сентября министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил об обнаружении обломков, предположительно, беспилотника около Плауру, граничащего с украинским Измаилом в Одесской области.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил тогда, что если подтвердится российское происхождение дронов, то «ситуация будет совершенно недопустимой». Это будет означать «серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии», добавил он, подчеркнув, что страна находится в боевой готовности и в контакте с союзниками по НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на следующий день, что у альянса нет информации, указывающей на преднамеренную атаку со стороны России.

В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле. Минобороны РФ позже сообщило об ударе по судостроительному предприятию Украины, на котором собирают безэкипажные катера. Его местоположение не уточнялось.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных