Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых обломков БПЛА
Румынские военные обнаружили в районе граничащего с Украиной Плауру (уезд Тулча) новые фрагменты беспилотника, похожего, как утверждается, на аппараты, используемые армией России. Об этом сообщается на сайте минобороны Румынии.
«После проведения поисковых работ были обнаружены фрагменты дрона, аналогичного тем, которые использовались российской армией», – говорится в сообщении.
Поисковые мероприятия проходили в 2,5 км от Плауру. Территория вокруг обнаруженных обломков была оцеплена, а они сами – взяты для проведения экспертизы.
6 сентября министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил об обнаружении обломков, предположительно, беспилотника около Плауру, граничащего с украинским Измаилом в Одесской области.
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил тогда, что если подтвердится российское происхождение дронов, то «ситуация будет совершенно недопустимой». Это будет означать «серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии», добавил он, подчеркнув, что страна находится в боевой готовности и в контакте с союзниками по НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на следующий день, что у альянса нет информации, указывающей на преднамеренную атаку со стороны России.
В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле. Минобороны РФ позже сообщило об ударе по судостроительному предприятию Украины, на котором собирают безэкипажные катера. Его местоположение не уточнялось.