Минобороны Румынии сообщило об обнаружении новых обломков БПЛА

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил тогда, что если подтвердится российское происхождение дронов, то «ситуация будет совершенно недопустимой». Это будет означать «серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии», добавил он, подчеркнув, что страна находится в боевой готовности и в контакте с союзниками по НАТО.