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Политика

Генсек НАТО заявил об отсутствии данных о причастности РФ к обломкам дрона в Румынии

Ведомости

У НАТО нет данных, что найденные обломки, предположительно, дрона в Румынии, являются следствием преднамеренной атаки России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед членами комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.

«У нас нет никакой информации, указывающей на преднамеренную атаку со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования», – сказал он (цитата по Reuters). 

6 сентября министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил об обнаружении обломков, предположительно, беспилотника около населенного пункта Плауру (уезд Тулча), граничащего с украинским Измаилом в Одесской области.

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что если подтвердится российское происхождение дронов, то «ситуация будет совершенно недопустимой». Это будет означать «серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии», добавил он, подчеркнув, что страна находится в боевой готовности и в контакте с союзниками по НАТО.

В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле. Минобороны РФ позже сообщило об ударе по судостроительному предприятию Украины, на котором собирают безэкипажные катера. Его местоположение не уточнялось. 

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, ссылаясь на украинскую пограничную службу, утверждал, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии, передавала «Украинская правда». В минобороны Румынии эту информацию ранее опровергли

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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