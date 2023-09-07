Генсек НАТО заявил об отсутствии данных о причастности РФ к обломкам дрона в Румынии
У НАТО нет данных, что найденные обломки, предположительно, дрона в Румынии, являются следствием преднамеренной атаки России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая перед членами комитета Европарламента по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне.
«У нас нет никакой информации, указывающей на преднамеренную атаку со стороны России, и мы ожидаем результатов продолжающегося расследования», – сказал он (цитата по Reuters).
6 сентября министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр сообщил об обнаружении обломков, предположительно, беспилотника около населенного пункта Плауру (уезд Тулча), граничащего с украинским Измаилом в Одесской области.
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что если подтвердится российское происхождение дронов, то «ситуация будет совершенно недопустимой». Это будет означать «серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Румынии», добавил он, подчеркнув, что страна находится в боевой готовности и в контакте с союзниками по НАТО.
В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ писали о взрывах в Измаиле. Минобороны РФ позже сообщило об ударе по судостроительному предприятию Украины, на котором собирают безэкипажные катера. Его местоположение не уточнялось.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, ссылаясь на украинскую пограничную службу, утверждал, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии, передавала «Украинская правда». В минобороны Румынии эту информацию ранее опровергли.