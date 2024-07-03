МИД России вызвал посла Румынии

До этого, 24 мая, управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) сообщило о задержании гражданина страны по делу о государственной измене. Согласно информации ведомства, он якобы направил в посольство России в Бухаресте фотографии военных объектов НАТО или Румынии.