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МИД России вызвал посла Румынии

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МИД России вызвал посла Румынии в Москве Кристиана Истрате, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению МИДа, Истрате вручили ноту об объявлении персоной нон-грата сотрудника румынского посольства. Российские ведомство таким образом ответило на действия Румынии, которая объявила персоной нон-грата дипломата посольства России в Бухаресте.

В мае власти Румынии объявили персоной нон-грата российского посла. По информации внешнеполитического ведомства страны, он якобы нарушил положения Венской конвенции 1961 г. о дипломатических сношениях.

До этого, 24 мая, управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) сообщило о задержании гражданина страны по делу о государственной измене. Согласно информации ведомства, он якобы направил в посольство России в Бухаресте фотографии военных объектов НАТО или Румынии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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