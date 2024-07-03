МИД России вызвал посла Румынии
МИД России вызвал посла Румынии в Москве Кристиана Истрате, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Согласно сообщению МИДа, Истрате вручили ноту об объявлении персоной нон-грата сотрудника румынского посольства. Российские ведомство таким образом ответило на действия Румынии, которая объявила персоной нон-грата дипломата посольства России в Бухаресте.
В мае власти Румынии объявили персоной нон-грата российского посла. По информации внешнеполитического ведомства страны, он якобы нарушил положения Венской конвенции 1961 г. о дипломатических сношениях.
До этого, 24 мая, управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) сообщило о задержании гражданина страны по делу о государственной измене. Согласно информации ведомства, он якобы направил в посольство России в Бухаресте фотографии военных объектов НАТО или Румынии.