МИД заявил о скором открытии генконсульства в Шарм-эш-Шейхе

9 мая состоялась встреча президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абделя Фаттаха ас-Сиси. Путин подчеркнул, что Египет – один из ключевых партнеров России в Африке. Он добавил, что реализация крупных совместных проектов продолжается и Россия уверена, что обе страны будут двигаться дальше по всем этим направлениям.