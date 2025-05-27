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Россия откроет генконсульство в Шарм-эш-Шейхе

Ведомости

Россия откроет генконсульство в египетском Шарм-эш-Шейхе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин поручил российскому МИДу установить численность работников, а также утвердить штатное расписание. Расходы на открытие и содержание будущего генконсульства будут выделены из средств, получаемых МИД РФ из госбюджета.

9 мая состоялась встреча президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттах ас-Сиси. Перед началом официальной части главы государств некоторое время общались один на один. 

В ходе встречи Путин подчеркнул, что Египет – один из ключевых партнеров России в Африке. Он добавил, что реализация крупных совместных проектов продолжается и Россия уверена, что обе страны будут двигаться дальше по всем этим направлениям. Ас-Сиси выразил надежду, что заседание межправительственной комиссии между Россией и Египтом 12–14 мая пройдет успешно.

21 января Путин и ас-Сиси провели телефонный разговор. Тогда стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также детально рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной областях. Кроме того, обсуждался ход реализации крупных совместных проектов, в том числе строительство первой АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и создание промышленной зоны РФ в районе Суэцкого канала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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