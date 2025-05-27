Россия откроет генконсульство в Шарм-эш-Шейхе
Россия откроет генконсульство в египетском Шарм-эш-Шейхе. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин поручил российскому МИДу установить численность работников, а также утвердить штатное расписание. Расходы на открытие и содержание будущего генконсульства будут выделены из средств, получаемых МИД РФ из госбюджета.
9 мая состоялась встреча президентов РФ и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттах ас-Сиси. Перед началом официальной части главы государств некоторое время общались один на один.
В ходе встречи Путин подчеркнул, что Египет – один из ключевых партнеров России в Африке. Он добавил, что реализация крупных совместных проектов продолжается и Россия уверена, что обе страны будут двигаться дальше по всем этим направлениям. Ас-Сиси выразил надежду, что заседание межправительственной комиссии между Россией и Египтом 12–14 мая пройдет успешно.
21 января Путин и ас-Сиси провели телефонный разговор. Тогда стороны обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, а также детально рассмотрели актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, сельскохозяйственной и гуманитарной областях. Кроме того, обсуждался ход реализации крупных совместных проектов, в том числе строительство первой АЭС «Эль-Дабаа» в Египте и создание промышленной зоны РФ в районе Суэцкого канала.