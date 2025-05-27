Россия откроет генконсульство в Шарм-эш-Шейхе

В ходе встречи Путин подчеркнул, что Египет – один из ключевых партнеров России в Африке. Он добавил, что реализация крупных совместных проектов продолжается и Россия уверена, что обе страны будут двигаться дальше по всем этим направлениям. Ас-Сиси выразил надежду, что заседание межправительственной комиссии между Россией и Египтом 12–14 мая пройдет успешно.