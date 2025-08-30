Telegraph: Трамп обсуждает отправку на Украину бойцов ЧВК
Президент США Дональд Трамп ведет переговоры с европейскими странами об отправке сотрудников американских частных военных компаний (ЧВК) на Украину для обеспечения гарантий безопасности. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
По данным издания, план разрабатывается как обходной путь после того, как Трамп пообещал, что американские войска не будут развернуты на Украине. ЧВК могут использоваться для оказания помощи в восстановлении линии обороны страны, создании новых баз и защиты предприятий США. Окончательный вариант гарантий безопасности может быть представлен в эти выходные.
28 августа Financial Times писала, что США вскоре представят примерный план гарантий безопасности для Украины. По словам собеседников газеты, представители органов американской национальной безопасности и обороны заявили европейским коллегам, что Вашингтон может предоставить западным войскам средства разведки, наблюдения и рекогносцировки и системы для поддержки воздушной безопасности Киева.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 августа сообщил о негативном отношении Кремля к размещению странами Европы собственных войск на Украине в рамках гарантий безопасности. Представитель Кремля подчеркнул, что продвижение военной инфраструктуры НАТО в стране и стало первопричиной проведения спецоперации.