Telegraph: Трамп обсуждает отправку на Украину бойцов ЧВК

По данным издания, план разрабатывается как обходной путь после того, как Трамп пообещал, что американские войска не будут развернуты на Украине. ЧВК могут использоваться для оказания помощи в восстановлении линии обороны страны, создании новых баз и защиты предприятий США. Окончательный вариант гарантий безопасности может быть представлен в эти выходные.