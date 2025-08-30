Захарова допустила, что в убийстве Парубия обвинят украинских аквалангистов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что ответственность за убийство бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) и экс-спикера Верховной рады Андрея Парубия возложат на украинских аквалангистов, подозреваемых в диверсиях на газопроводах «Северный поток». Об этом она заявила в Telegram-канале.
«Не исключаю, что и это сейчас повесят на группу украинских аквалангистов, подозреваемых в теракте на "Северном потоке", один из которых через тюремную канализацию добрался из Италии в порт Одессы», – подчеркнула дипломат.
30 августа Парубий был убит во Львове. В результате стрельбы он скончался на месте. Нападавший еще не найден, правоохранители работают над установлением личности стрелка и его местонахождения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в расследование и поиск нападавшего вовлечены «все необходимые силы и средства». Во Львове действует план «Перехват».
По данным украинских СМИ, убийство Парубия совершил курьер. Журналист Виталий Глагола сообщал со ссылкой на источники в полиции, что в бывшего спикера Верховной рады выстрелили восемь раз. Затем стрелок скрылся с места происшествия на электровелосипеде.