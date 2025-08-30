Захарова допустила, что в убийстве Парубия обвинят украинских аквалангистов

30 августа Парубий был убит во Львове. В результате стрельбы он скончался на месте. Нападавший еще не найден, правоохранители работают над установлением личности стрелка и его местонахождения. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в расследование и поиск нападавшего вовлечены «все необходимые силы и средства». Во Львове действует план «Перехват».