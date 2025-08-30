ЦАХАЛ объявила о ликвидации ключевого радикала «Хамаса» в Газе
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ключевого командира радикальной палестинской группировки «Хамас» в районе города Газа на юге сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
Отмечается, что перед атакой военные приняли меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению в анклаве.
По данным The Times of Israel, в результате израильского удара нейтрализован пресс-секретарь военного крыла «Хамаса» – бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» – Абу Обайда.
28 июня один из основателей «Хамаса» Хакам Мухаммад Исса аль-Исса погиб от обстрелов израильских военных. Операция была проведена совместно с управлением по безопасности Израиля. ЦАХАЛ сообщала, что Аль-Исса занимал руководящую позицию в военном крыле группировки и сыграл ключевую роль в планировании атаки на еврейское государство 7 октября 2023 г.
Боевые действия в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Израильская армия в ответ начала операцию «Железные мечи».