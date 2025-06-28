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Израильские военные ликвидировали одного из основателей «Хамас» в секторе Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного деятеля палестинского движения «Хамас» Хакама Мухаммада Иссы аль-Иссы в районе Сабра города Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Операция была проведена совместно с израильским управлением по безопасности.

Аль-Исса, названный в заявлении одним из основателей «Хамас», занимал руководящую позицию в военном крыле организации и, по данным ЦАХАЛ, сыграл ключевую роль в планировании атаки на Израиль 7 октября 2023 г. В ходе этого нападения боевики «Хамас» совершили массовые обстрелы военных и гражданских объектов, взяли свыше 200 заложников и убили около 1200 человек.

В ответ на эти события Израиль начал военную операцию «Железные мечи», сопровождающуюся масштабными ударами по объектам в секторе Газа.

Конфликт приобрел региональный масштаб, затронув Ливан и Йемен, а также спровоцировав обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

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