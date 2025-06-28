Израильские военные ликвидировали одного из основателей «Хамас» в секторе Газа

Аль-Исса, названный в заявлении одним из основателей «Хамас», занимал руководящую позицию в военном крыле организации и, по данным ЦАХАЛ, сыграл ключевую роль в планировании атаки на Израиль 7 октября 2023 г. В ходе этого нападения боевики «Хамас» совершили массовые обстрелы военных и гражданских объектов, взяли свыше 200 заложников и убили около 1200 человек.