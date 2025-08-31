Лукашенко: Белоруссия многому учится у Китая
Белоруссия многое перенимает у Китая – от государственного устройства до промышленного развития. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По словам Лукашенко, впечатления от развития Китая «перекрывают все остальные вопросы». Он отметил, что когда-то Минск передавал Пекину технологии, однако сегодня уже сам «учится у Китая полностью по всем направлениям». Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия намерена перенимать китайский опыт в политике и государственном управлении.
Он также напомнил, что когда-то Советский Союз и Китай «очень дружно выстраивали ту модель, которая в Китае сохранилась и действует до сих пор», в то время как Минск многое из этого утратил. «Сегодня мы понимаем, что многое потеряли и должны перенимать у вас то, что сохранили вы», – сказал Лукашенко (цитата по «Пул первого»).
Си Цзиньпинь в свою очередь напомнил о боевом братстве народов двух стран в годы Второй мировой войны и подчеркнул, что в условиях глобальных перемен Китай и Белоруссия будут и дальше укреплять стратегическое партнерство. Лидеры договорились сосредоточиться на совместном развитии науки, технологий и инноваций, а также на создании «производительных сил нового качества» для устойчивого роста обеих стран.
26 августа пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт сообщила, что Лукашенко может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках визита в Китай.
Путин прибыл в Тяньцзинь на саммит ШОС. Самолет президента приземлился в аэропорту Тяньцзиня 31 августа в 4:30 мск (в 9:30 по пекинскому времени). В Китае, кроме работы на саммите, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран. Визит Путина в Китай продлится с 31 августа по 3 сентября.