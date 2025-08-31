Лукашенко: Белоруссия многому учится у Китая

Он также напомнил, что когда-то Советский Союз и Китай «очень дружно выстраивали ту модель, которая в Китае сохранилась и действует до сих пор», в то время как Минск многое из этого утратил. «Сегодня мы понимаем, что многое потеряли и должны перенимать у вас то, что сохранили вы», – сказал Лукашенко (цитата по «Пул первого»).