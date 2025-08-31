Путин прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» сказал, что в России не забудут, «что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 гг. напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину». По его словам, это позволило Красной армии сосредоточить усилия на разгроме нацизма и освобождении Европы.