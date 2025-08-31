Путин прибыл на площадку саммита ШОС в китайском Тяньцзине

Путин прибыл на площадку саммита ШОС в китайском ТяньцзинеПрезидента встретил Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань
Президент РФ Владимир Путин прибыл на площадку саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в китайском Тяньцзине.
Российского лидера встретил председатель КНР Си Цзиньпин вместе со своей супругой Пэн Лиюань, они обменялись рукопожатиями.
Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Визит Путина продлится с 31 августа по 3 сентября.
Кроме участия в саммите, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет двусторонние переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином и более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран.
Путин в интервью китайскому агентству «Синьхуа» сказал, что в России не забудут, «что именно героическое сопротивление Китая стало одним из решающих факторов, помешавших Японии в трудные для нас месяцы 1941–1942 гг. напасть на Советский Союз, нанести нам удар в спину». По его словам, это позволило Красной армии сосредоточить усилия на разгроме нацизма и освобождении Европы.