Си Цзиньпин указал на роль ШОС в формировании новых международных отношений
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) играет значимую роль в формировании нового типа международных отношений и укреплении глобальной стабильности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме для высоких гостей саммита ШОС в Тяньцзине. Его слова передают «РИА Новости».
По словам китайского лидера, с момента создания организация последовательно придерживается «шанхайского духа», укрепляет доверие между странами-участниками, развивает практическое сотрудничество и активно вовлекается в международные и региональные процессы.
Си Цзиньпин подчеркнул, что ШОС стала значимой силой на мировой арене и способствует формированию «сообщества единой судьбы человечества». Он выразил уверенность, что нынешний саммит придаст новый импульс устойчивому развитию организации.