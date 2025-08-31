Си Цзиньпин указал на роль ШОС в формировании новых международных отношений

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) играет значимую роль в формировании нового типа международных отношений и укреплении глобальной стабильности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме для высоких гостей саммита ШОС в Тяньцзине. Его слова передают «РИА Новости».