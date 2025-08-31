Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты

Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контактыПрезидент находится в Китае с четырехдневным визитом
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили последние российско-американские контакты, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. В частности, речь идет о встрече Путина с лидером США Дональдом Трампом на Аляске.
«Да, очень подробно наш президент прежде всего общался, конечно, с председателем КНР. Они вместе сидели и могли активно, очень результативно поговорить», – сказал Ушаков (цитата по ТАСС).
Переговоры Путина и Трампа состоялись в городе Анкоридж 15 августа. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. При этом детали встречи не раскрываются, поскольку это считается нецелесообразным, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На данный момент Путин находится в Китае с четырехдневным визитом. Он продлится с 31 августа по 3 сентября. До этого стало известно, что президент пообщался с Си Цзиньпином «на ногах» перед совместным фотографированием глав делегаций, прибывших на ШОС.
Кроме саммита, президент примет участие в торжественных мероприятиях, которые приурочены к 80-летию окончания Второй мировой войны, проведет более десяти двусторонних встреч с лидерами других стран.