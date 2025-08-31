Киллера Парубия невозможно идентифицировать из-за шлема
Расследование убийства бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия сосредоточено на нескольких направлениях, сообщил источник в правоохранительных органах изданию «Страна». Сотрудники анализируют записи с камер видеонаблюдения, при этом идентифицировать киллера невозможно – лицо полностью закрывал шлем.
Украинские силовики пытаются установить маршрут передвижения убийцы. Следствие также проверяет происхождение у него одежды курьера и электровелосипеда. В одной из «слепых зон» он мог переодеться, после чего уйти по маршруту отхода уже в другой одежде.
Парубий был убит во Львове 30 августа. По данным украинских СМИ, в политика стреляли восемь раз, он скончался на месте. Нападавший скрылся, в городе был введен план «Перехват», но найти его до сих пор не удалось.