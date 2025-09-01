Путин пообещал проинформировать коллег по ШОС об итогах встречи с Трампом

31 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков также говорил, что лидеры РФ и КНР обсудили последние контакты Москвы и Вашингтона, в том числе результаты встречи на Аляске, которая состоялась в городе Анкоридж 15 августа. Переговоры Путина и Трампа прошли в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут. При этом детали встречи не раскрываются, поскольку это считается нецелесообразным, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.