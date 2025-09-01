Путин пообещал проинформировать коллег по ШОС об итогах встречи с Трампом

Путин пообещал проинформировать коллег по ШОС об итогах встречи с ТрампомПо словам президента, достигнутые на Аляске «понимания» открывают дорогу к миру на Украине
Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении в рамках заседания совета глав стран – членов ШОС заявил, что российская сторона придерживается последовательных подходов в отношении украинского кризиса. Он подчеркнул, что кризис возник не из-за нападения России на Украину, а вследствие государственного переворота 2014 г., поддержанного Западом, и последующих попыток силового подавления сопротивления в регионах, не принявших смену власти.
Президент отметил, что второй причиной кризиса являются постоянные попытки Запада втянуть Украину в НАТО, что представляет прямую угрозу безопасности России. Он напомнил, что в результате переворота было устранено политическое руководство, не поддерживавшее вступление в альянс.
Путин высоко оценил усилия Китая, Индии и других стратегических партнеров по содействию урегулированию. Он также выразил надежду, что понимание, достигнутое на российско-американской встрече на Аляске, открывает дорогу к миру на Украине.
Президент сообщил, что в ходе намеченных двусторонних встреч он расскажет о результатах переговоров на Аляске коллегам по ШОС. По словам российского лидера, достигнутые «понимания» открывают дорогу к миру на Украине. Для устойчивого урегулирования, подчеркнул Путин, необходимо устранить первопричины кризиса и восстановить справедливый баланс в сфере безопасности.
31 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков также говорил, что лидеры РФ и КНР обсудили последние контакты Москвы и Вашингтона, в том числе результаты встречи на Аляске, которая состоялась в городе Анкоридж 15 августа. Переговоры Путина и Трампа прошли в формате «три на три» и продолжались 2 часа 45 минут. При этом детали встречи не раскрываются, поскольку это считается нецелесообразным, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.