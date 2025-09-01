В Финляндии стартовала акция в поддержку открытия границы с Россией
С 31 августа до вечера 1 сентября в городе Лаппеенранта в Финляндии проходит подписание гражданской инициативы за открытие границы с Россией, сообщил в соцсети Facebook
По его словам, акция продлится 18 часов. Это время выбрали в качестве поддержки людям, которые не могут отстоять очереди на эстонском КПП «Нарва». Участникам акции предложено взять с собой чемоданы и написать на них свои истории.
«Каково это - не иметь возможности обнять родных? <...> Когда на границе в Нарве можно простоять 18 часов. <...> Приходите высказаться за открытие границы и выразить солидарность с людьми, которые не могут попасть в Россию», – написал Девяткин.
23 августа президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул, что его страна будет заново выстраивать отношения с Россией после окончания конфликта на Украине. Он отметил, что из-за географического расположения история Финляндии и ее будущее связано с Россией.
12 августа министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в рамках поездки в Нарву заявил, что для балтийской республики принципиально ничего не менять в режиме пересечения границы с РФ. Так он ответил на предложения журналистов обустроить круглосуточную работу загранпункта в Нарве или создать электронную очередь к границе. Министр же отметил, что эти меры повысят расходы на процедуру.