В Финляндии стартовала акция в поддержку открытия границы с Россией

12 августа министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро в рамках поездки в Нарву заявил, что для балтийской республики принципиально ничего не менять в режиме пересечения границы с РФ. Так он ответил на предложения журналистов обустроить круглосуточную работу загранпункта в Нарве или создать электронную очередь к границе. Министр же отметил, что эти меры повысят расходы на процедуру.