Переговоры Путина и Моди стартовали в Тяньцзине
Двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди началась в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в гостинице Ritz-Carlton, которая стала временной резиденцией российского лидера, сообщила пресс-служба Кремля.
До официального начала переговоров лидеры государств более 40 минут общались в «Аурусе» Путина тет-а-тет. 31 августа стало известно, что автомобиль получил китайские дипломатические номера, хотя обычно в других странах на нем стоят московские номера.
Моди в соцсети X писал, что его беседы с Путиным всегда содержательны. До этого он говорил, что встречи с российским лидером неизменно ему приятны.
Саммит стран ШОС проходит в Китае с 31 августа по 1 сентября. Моди уже встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств договорились о возобновлении и укреплении двусторонних отношений, чтобы противостоять влиянию торговой войны с США.