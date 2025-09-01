Газета
Политика

Соединяющий Эстонию и Финляндию электрокабель вышел из строя

Ведомости

Энергетический кабель Estlink 1, соединяющий Эстонию и Финляндию, вышел из строя из-за неисправности на преобразовательной станции в Эспоо на финской стороне. Об этом сообщает эстонское телевидение ERR со ссылкой на компании Fingrid и Elering.

Сбой был зафиксирован утром 1 сентября в 05:46 по местному времени. По предварительным данным Fingrid, соединение будет отключено от электробиржи как минимум до конца торгового дня. При уточнении деталей неисправности сроки простоя могут измениться.

Estlink 1 мощностью 350 МВт был введен в эксплуатацию в 2007 г, напоминает ERR. На прошлой неделе кабель находился на плановом ежегодном обслуживании. В Elering отметили, что влияние текущего простоя на рынок электроэнергии будет менее ощутимым, чем аналогичные перебои в зимний период.

В конце декабря 2024 г. стало известно о повреждении кабеля Estlink 2, проходящего между Финляндией и Эстонией. В момент повреждения в этом районе находился танкер Eagle S под флагом Островов Кука. 26 декабря погранслужба Финляндии сопроводила к побережью Порккала танкер, который связывали с Россией.

19 января стало известно, что разведслужбы США и европейских стран не выявили причастность России к повреждению кабелей на дне Балтийского моря. По заявлению собеседников издания, подводные кабели между европейскими странами были повреждены в связи с «неопытностью экипажей, работающих на борту плохо обслуживаемых судов».

26 января в Балтийском море между Латвией и Швецией был поврежден оптоволоконный кабель Латвийского государственного центра радио- и телевещания (LVRTC), передавало агентство LETA. Повреждение также возникло из-за «внешнего воздействия».

