Соединяющий Эстонию и Финляндию электрокабель вышел из строя

Estlink 1 мощностью 350 МВт был введен в эксплуатацию в 2007 г, напоминает ERR. На прошлой неделе кабель находился на плановом ежегодном обслуживании. В Elering отметили, что влияние текущего простоя на рынок электроэнергии будет менее ощутимым, чем аналогичные перебои в зимний период.