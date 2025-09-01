Путин и Эрдоган проводят встречу на полях ШОС

Путин и Эрдоган проводят встречу на полях ШОССтороны могут обсудить ситуацию вокруг Украины
Президент России Владимир Путин проводит встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
До этого Путин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендой Моди, на которых они обсудили ситуацию на Украине и двусторонние отношения.
После встречи с Эрдоганом президент России примет участие во встрече ШОС+ и проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Будет и ряд встреч «на ногах», в частности с премьер-министром Камбоджи Хуном Манете и премьер-министром Непала Кхадгой Прасадом Шарма Оли.
31 августа газета Sabah писала, что Эрдоган намерен подчеркнуть готовность Анкары внести любой вклад в урегулирование конфликта на Украине во время предстоящих переговоров с Путиным в Китае.