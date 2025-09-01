Эрдоган рассчитывает в скором времени увидеть Путина в Турции

20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приглашение Путина в Турцию еще действует. Он напомнил, что российский глава с признательностью принял это приглашение. Представитель Кремля добавил, что пока сроки визита не согласованы по дипломатическим каналам. Кроме того, в июле глава МИД страны Хакан Фидан утверждал, что Россия и Украина достигли «принципиальной договоренности» о проведении саммита с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. В конце августа вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что такая встреча могла бы пройти в Стамбуле. Именно этот город стал основной площадкой для российско-украинских переговоров.