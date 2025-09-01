Эрдоган рассчитывает в скором времени увидеть Путина в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает в скором времени увидеть в стране президента России Владимира Путина. Об этом турецкий лидер заявил на встрече с российским коллегой в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В начале встречи Эрдоган напомнил Путину о приглашении посетить Турцию с визитом.
«Это остается в силе», – подчеркнул он.
20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что приглашение Путина в Турцию еще действует. Он напомнил, что российский глава с признательностью принял это приглашение. Представитель Кремля добавил, что пока сроки визита не согласованы по дипломатическим каналам. Кроме того, в июле глава МИД страны Хакан Фидан утверждал, что Россия и Украина достигли «принципиальной договоренности» о проведении саммита с участием президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. В конце августа вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что такая встреча могла бы пройти в Стамбуле. Именно этот город стал основной площадкой для российско-украинских переговоров.
Последний раз Путин посещал Турцию в январе 2020 г. Тогда президент России провел встречу с Эрдоганом и принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток». В церемонии запуска также участвовали Эрдоган и министры энергетики России и Турции.